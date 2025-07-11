Aksaray'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

Aksaray'da kamyonun otomobile arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Hacılar Harmanı Mahallesi'nde Toptancılar Sitesi kavşağı yakınında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mersin'den Ankara'ya giden 55 ASK 40 plakalı otomobilin sürücüsü İ.T. (52), Aksaray'a geldiğinde bir şey yemek için şehir merkezine girdi. Alt geçit girişinde arkadan gelen O.B. (39) yönetimindeki 68 BU 465 plakalı kamyon, otomobile çarptı. Çarpışmanın etkisi ile otomobilin arkası adeta hurdaya döndü. Kazada araç sürücü İ.T. ve eşi Ş.T. (50) yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralı çiftin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. - AKSARAY