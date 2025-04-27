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Aksaray'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

Aksaray'da Trafik Kazası: 2 Yaralı
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Aksaray-Ankara karayolunda bir otomobilin refüje çarparak takla atması sonucu 2 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Aksaray'da bir otomobilin refüje çarparak takla attığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, gece yarısı Aksaray- Ankara karayolunun 15. kilometresinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, Ankara'dan Aksaray istikametine seyreden A.K. (56) idaresindeki 68 ABP 395 plakalı Audi marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarparak takla attı. Otomobilin hurdaya döndüğü kazada sürücü ve eşi Ü.K. (47) yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralılar daha sonra ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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