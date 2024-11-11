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Aksaray'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

Aksaray'da Trafik Kazası: 2 Yaralı
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Aksaray'da meydana gelen korkunç trafik kazasında 2 kişi ağır yaralandı. İki otomobilin çarpışmasının ardından bir otomobil aydınlatma direğine çarparak durdu. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Aksaray'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada kontrolden çıkan otomobil aydınlatma direğine çarparak durabilirken adeta hurdaya dönen otomobilde bulunan 2 kişi ağır yaralandı.

Kaza gece yarısı Fatih Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Fatih Mahallesi'nden Atatürk Lisesi istikametine seyreden F.E. (32) idaresindeki 68 AEH 249 plakalı otomobil, yine aynı istikamete seyreden İ.D. (43) yönetimindeki 68 AEF 256 plakalı Volkswagen marka otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle F.E.'nin kullandığı otomobil kontrolden çıkarak önce refüje çıkıp ağaca çarptı, sonra da aydınlatma direğine vurarak durabildi. Kazada 68 AEH 249 plakalı otomobil adeta hurdaya dönerken araç sürücüsü ve yanında yolcu olarak bulunan O.S. (26) yaralandı. Kazayı gören mahalle sakinleri durumu hemen 112 Acil Çağrı merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra yaralıları ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırdı. Burada tedavi altına alınan yaralıların durumunun ağır olduğu öğrenilirken polisin inceleme yaptığı kazayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca tahkikat başlatıldı. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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