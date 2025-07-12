Aksaray'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

Aksaray'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Aksaray-Adana karayolu Bahçesaray Mahallesi kavşağında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Aksaray'dan Adana istikametine seyreden F.K.T. (20) idaresindeki 68 ABJ 566 plakalı hafif ticari araç, kavşakta İ.U. yönetimindeki 68 BU 550 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada hafif ticari aracın sürücüsü yaralanırken, yoldan geçen diğer araç sürücüleri kazayı 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri ve ambulans sevk edildi. Ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. - AKSARAY