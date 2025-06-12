Aksaray'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

Otomobil hafif ticari araca arkadan çarptı: 1 yaralı

AKSARAY - Aksaray'da otomobilin hafif ticari araca arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Aksaray - Ankara Kara yolunun 4. kilometresi Aksaray istikametinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Ankara'dan Aksaray istikametine seyreden R.T. idaresindeki 45 AKM 661 plakalı hafif ticari araç ışıklarda kalkış yaptığı anda yine aynı istikamete seyreden S.K. yönetimindeki 68 HL 462 plakalı otomobil arkadan çarptı. Kazada hafif ticari araçta bulunan H.T. yaraladı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölge trafik ekipleri yolda güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekipleri yaralı sürücüye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralı şahıs Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırılırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.