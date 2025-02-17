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Aksaray'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

Aksaray'da Trafik Kazası: 1 Yaralı
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Aksaray'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı kadını hastaneye kaldırdı.

Aksaray'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Hacılar Harmanı Mahallesi Aşık Molla Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otogar kavşağında Ö.Ü. (28) idaresindeki 68 AFC 538 plakalı hafif ticari araç, önünde seyreden M.K. yönetimindeki 68 ACJ 376 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan A.K. (65) isimli kadın yaralandı. Diğer sürücüler 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı kadını ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Burada tedavi altına alınan kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, itfaiye ekipleri de olay yerinde gaz kaçağı olup olmadığını kontrol etti.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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