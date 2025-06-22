Aksaray'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 8 Yaralı

Aksaray'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 8 Yaralı
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Aksaray'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 8 kişi yaralandı. Olay yerinde sağlık ekipleri yaralılara müdahale ediyor.

Aksaray'da hafif ticari araçla otomoblin çarpıştığı kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü 8 kişi de yaralandı. Yaralıların refüje savrulduğu olay yerinde saglık ekipleri zamanla yarışırken, yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılıyor. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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