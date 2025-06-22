Aksaray'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 8 Yaralı
Aksaray'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 8 kişi yaralandı. Olay yerinde sağlık ekipleri yaralılara müdahale ediyor.
Aksaray'da hafif ticari araçla otomoblin çarpıştığı kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü 8 kişi de yaralandı. Yaralıların refüje savrulduğu olay yerinde saglık ekipleri zamanla yarışırken, yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılıyor. - AKSARAY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa