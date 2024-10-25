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Aksaray'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı

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Aksaray'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaşamını yitirirken, 2 kişi ağır yaralandı. Olay yerinde vatandaşlar, devrilmek üzere olan otomobile destek vererek kurtarma çalışmalarına yardımcı oldu.

Can pazarının yaşandığı ölümlü kazada araç devrilmesin diye vatandaşlar tuttu

Otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü 2 kişi ağır yaralandı

AKSARAY - Aksaray'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında yolcu ve sürücüler araçlarda sıkışırken, 1 kişinin öldüğü ve adeta can pazarının yaşandığı kazada ekipler kurtarma çalışması yaparken vatandaşlar da devrilmek üzere olan otomobile dayanak olup tuttu.

Kaza, Aksaray'ın merkeze bağlı Yeşilova beldesi yolunda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Aksaray merkezden Yeşilova beldesi istikametine seyreden Mustafa Kayan idaresindeki 68 ABZ 442 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen S.A. yönetimindeki 06 ADJ 983 plakalı hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki araç da şarampole takla atarken, otomobil sürücüsü ve yanında yolcu olarak bulunan S.K. ile hafif ticari araç sürücüsü araçta sıkıştı. Kazayı gören yoldan geçen diğer araç sürücüleri durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye, sağlık, Ulusal Medikal Kurtarma ve İl Afet Acil Durum Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler araçlarda sıkışan yaralılara yönelik kurtarma çalışması başlattı. Ekipler her iki araca da aynı anda müdahale ederken, müdahale esnasında yan yatan ve devrilmek üzere olan otomobile vatandaşlar dayanak olup tuttu. Yaklaşık 40 dakika süren kurtarma çalışması sonucu sıkışan hafif ticari araç sürücüsü S.A. ve otomobilde yolcu olarak bulunan S.K. kurtarılarak ambulansa alınırken, otomobil sürücüsü Mustafa Kayan'ın araç içinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralılar yapılan ilk müdahalelerinin ardından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırılırken sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Jandarma ekiplerinin inceleme yaptığı kazayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca tahkikat başlatıldı.

Aksaray'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YASİN CAN - 3.Sayfa

Acil Durum Güvenlik Otomobil 3-sayfa Aksaray trafik Sağlık Kaza

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