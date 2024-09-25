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Aksaray'da Trafik Kazası: 1 Ölü

Aksaray'da Trafik Kazası: 1 Ölü
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Aksaray - Ankara kara yolunda minibüs ve otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, otomobil sürücüsü Ramazan Hüyük yaşamını yitirdi. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Aksaray'da minibüs ve otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, saat 07.30 sıralarında Aksaray - Ankara Kara yolu Topakkaya beldesi mevkiinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Aksaray'dan Ankara istikametine seyreden T.D. (36) yönetimindeki 63 F 0945 plakalı Ford marka minibüs, Ramazan Hüyük'ün (50) kullandığı 68 KP 279 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada araçlar hurdaya dönerken çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde otomobil sürücüsü Ramazan Hüyük'ün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, diğer araç sürücüsü T.D. gözaltına alındı.

Kazayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca tahkikat başlatıldı. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Otomobil Politika Güvenlik 3-sayfa aksaray Ankara trafik Kaza

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