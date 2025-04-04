Aksaray'da Trafik Kazası: 1 Kişi Yaralandı
Aksaray'da hafif ticari aracın, önündeki başka bir hafif ticari araca çarpması sonucu meydana gelen kazada 66 yaşındaki kadın sürücü hafif yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Aksaray'da hafif ticari aracın, önünde seyreden bir başka hafif ticari araca arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kaza, Hacılar Harmanı Mahallesi, otogar yan yolda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otogardan şehir merkezi istikametine seyreden M.T. (23) idaresindeki 68 FS 23 plakalı Fiat marka hafif ticari araç, önünde seyreden G.İ. (66) yönetimindeki 68 BJ 974 plakalı Peugeot marka hafif ticari araca arkadan çarptı. Kazada 66 yaşındaki kadın sürücü hafif şekilde yaralanırken kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri hafif yaralanan kadına ambulans içinde müdahale ederken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - AKSARAY