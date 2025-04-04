İlk ziyaret Türkeş'in mezarına! MHP lideri Bahçeli, bugün mesaisine başlıyor

Devlet Bahçeli mesaisine başlıyor
Kemal Kılıçdaroğlu: Partimizi iç çekişmelere sevk etmemek için aday olmayacağım

Kılıçdaroğlu'ndan kurultay öncesi zehir zemberek çıkış
Trump'ın gümrük vergileri ABD'ye pahalıya patladı! Borsadaki 1 günlük kayıp öyle böyle değil!

Trump'ın gümrük vergileri ABD'ye pahalıya patladı
İlk 'boykot' anketinde Özgür Özel'e soğuk duş! Çıkan sonuçlar dikkat çekici

İlk "boykot" anketinde Özgür Özel'e soğuk duş

Aksaray'da Trafik Kazası: 1 Kişi Yaralandı

Aksaray'da Trafik Kazası: 1 Kişi Yaralandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aksaray'da hafif ticari aracın, önündeki başka bir hafif ticari araca çarpması sonucu meydana gelen kazada 66 yaşındaki kadın sürücü hafif yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Aksaray'da hafif ticari aracın, önünde seyreden bir başka hafif ticari araca arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Hacılar Harmanı Mahallesi, otogar yan yolda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otogardan şehir merkezi istikametine seyreden M.T. (23) idaresindeki 68 FS 23 plakalı Fiat marka hafif ticari araç, önünde seyreden G.İ. (66) yönetimindeki 68 BJ 974 plakalı Peugeot marka hafif ticari araca arkadan çarptı. Kazada 66 yaşındaki kadın sürücü hafif şekilde yaralanırken kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri hafif yaralanan kadına ambulans içinde müdahale ederken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.