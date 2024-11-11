Üye Girişi
Haberler

Aksaray'da Trafik Kazası: 1 Kadın Yaralandı

Aksaray'da Trafik Kazası: 1 Kadın Yaralandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aksaray'da sürücüsünün virajı alamadığı otomobil, park halindeki 2 araca çarparak kontrolden çıktı. Kazada bir kadın hafif yaralandı.

Aksaray'da sürücüsünün virajı alamadığı otomobil kontrolden çıkarak park halindeki 2 ayrı araca çarptı. Kazada 1 kadın hafif şekilde yaralandı.

Kaza gece yarısı Kılıçarslan Mahallesi Ervah Sokak'ta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Kireçlik'ten Kurtuluş Mahallesi istikametine seyreden R.E. (38) yönetimindeki 68 BT 624 plakalı Ford marka otomobil, sürücüsünün virajı alamaması nedeniyle kontrolden çıkarak park halindeki 2 ayrı otomobile çarptı. Kazada park halindeki araçlara çarpan otomobil adeta hurdaya dönerken araçta yolcu olarak bulunan bir kadın hafif şekilde yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve ambulans sevk edildi. Olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri yaralı kadına ambulans içinde müdahale ederken polis ekipleri kazayla ilgili inceleme yaptı. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Trump göreve başlamadan Biden'a talimatı iletti: Hizbullah'la ateşkeste ilerleme sağlanmalı

Trump göreve başlamadan Bıden'a talimatı iletti

 Erdoğan'dan Kabine sonrası 'kayyum' mesajı: Türkiye'nin geleceğinde terör destekli siyasete yer yok

Erdoğan'dan Kabine sonrası çok net "kayyum" mesajı

 Atatürk'ün fotoğrafını gören Erdoğan, hemen Murat Bardakçı'ya döndü: Hala konuşuyorlar ya!

Atatürk'ün fotoğrafını gören Erdoğan, hemen Murat Bardakçı'ya döndü: Hala konuşuyorlar ya!
Narin'in babası açık açık katili söyledi: Mahkemede o hariç herkes ağladı

"Mahkemede robot gibiydi, o hariç herkes ağladı"
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Masterchef Eda elendi mi? 10 Kasım Masterchef'te kim elendi? Masterchef Semih elendi mi? 10 Kasım Masterchef'te kim elendi? Masterchef Kaan elendi mi? 10 Kasım Masterchef'te kim elendi? Masterchef Nigar elendi mi? 10 Kasım Masterchef'te kim elendi? SÜPER LOTO SONUÇLARI! Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı ve kazanan numaralar nedir? Pazar günü eczaneler açık mı, kapalı mı? 10 Kasım İstanbul, Ankara, İzmir nöbetçi eczaneler! Beşiktaş-Başakşehir maçından kareler! Beşiktaş-Başakşehir maçından unutulmaz anlar… Fenerbahçe-Sivasspor maçından kareler! Fenerbahçe-Sivasspor maçından unutulmaz anlar… Samet Akaydın kimdir, kaç yaşında ve nereli? Samet Akaydın hangi takımda oynadı? CANLI ANLATIM | Fenerbahçe-Sivasspor maç özeti ve FB-Sivasspor maçı kaç kaç? CANLI ANLATIM | Beşiktaş-Başakşehir maç özeti ve maç kaç kaç? Beşiktaş-Başakşehir CANLI izle!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.