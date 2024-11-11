Aksaray'da Trafik Kazası: 1 Kadın Yaralandı

Aksaray'da sürücüsünün virajı alamadığı otomobil kontrolden çıkarak park halindeki 2 ayrı araca çarptı. Kazada 1 kadın hafif şekilde yaralandı.

Kaza gece yarısı Kılıçarslan Mahallesi Ervah Sokak'ta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Kireçlik'ten Kurtuluş Mahallesi istikametine seyreden R.E. (38) yönetimindeki 68 BT 624 plakalı Ford marka otomobil, sürücüsünün virajı alamaması nedeniyle kontrolden çıkarak park halindeki 2 ayrı otomobile çarptı. Kazada park halindeki araçlara çarpan otomobil adeta hurdaya dönerken araçta yolcu olarak bulunan bir kadın hafif şekilde yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve ambulans sevk edildi. Olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri yaralı kadına ambulans içinde müdahale ederken polis ekipleri kazayla ilgili inceleme yaptı. - AKSARAY