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Aksaray'da Trafik Kazalarının Önlenmesi İçin Yoğun Gece Uygulamaları

Aksaray'da Trafik Kazalarının Önlenmesi İçin Yoğun Gece Uygulamaları
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Aksaray'da trafik kazalarının önlenmesi amacıyla trafik ekipleri gece uygulamalarına devam ediyor. Sürücü ve yolcuların güvenliği için ehliyet ve alkol kontrolleri yapılıyor.

Aksaray'da meydana gelebilecek kazaların önlenmesi amacıyla trafik ekipleri özellikle gece uygulamalarını aralıksız sürdürüyor.

Aksaray'da meydana gelebilecek kazaların önlenmesi, sürücü ve yolcuların güvenli bir şekilde seyahat edebilmeleri ve trafik akışının sorunsuz bir şekilde sağlanması amacıyla trafik polislerince yapılan uygulamalar devam ediyor. Şehir merkezi başta olmak üzere şehrin yoğun trafiği olan caddelerinde görev alan İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri, tüm araçları durdurarak hem sürücüleri hem de araçları sorgudan geçiriyor. Sürücülere yönelik ehliyet, alkol kontrolü, araç sorgulanmasına kadar tüm incelemeleri yapan trafik ekipleri, hiçbir olumsuzluğa geçit vermiyor. Trafik ekiplerinin yanında görev alan bekçiler ise yolcuları ve çevrede bulunan vatandaşları kimlik sorgusundan geçiriyor. Yapılan uygulamalar sabah saatlerine kadar belirli aralıklarla hem karayolları hem de şehir içi trafikte sürdürülüyor. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Güvenlik 3-sayfa aksaray trafik Yaşam

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