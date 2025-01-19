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Aksaray'da Trafik Kazaları Dikkatsizlikten Kaynaklanıyor

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Aksaray'da meydana gelen çeşitli trafik kazalarında dikkatsizlik ön plana çıkarken, güvenlik önlemlerinin yetersizliği dikkat çekti. Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameralarıyla kaydedilen kazalarda şans eseri yaralanan olmadı.

Aksaray'da meydana gelen trafik kazaları Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameralarına yansırken, yaşanan kazalarda dikkatsizlik ön plana çıktı.

Aksaray'da E-90 Karayolu İl Jandarma Komutanlığı kavşağında kamyonet üzerindeki traktörün devrilmesi Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameralarınca kaydedilirken, kazada şans eseri devrilen traktörün yanında bir aracın olmaması faciayı önledi. Yaşanan kazada yeteri kadar güvenlik önleminin alınmaması dikkat çekti.

Bir diğer kazada Fatih Mahallesi Pazar Semt Pazarı kavşağında yaşandı. Kendi şeridinden çıkıp karşı şeride geçen otomobil, aniden yola giren bir diğer otomobille kafa kafaya çarpışırken, kazada şans eseri yaralanan olmadı. Araçlarda maddi hasarın yaşandığı kazada ise dikkatsizlik ön plana çıktı.

Bir diğer kazada Aksaray - Ankara Karayolu TOKİ yol kavşağında Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameralarına yansıdı. Tırın otomobile çarptığı ve otomobilin kontrolden çıkarak yolda savrulduğu kazada sürücü ufak sıyrıklarla kazayı atlatırken, bu kazada da dikkatsizliğin altı çizildi.

E-90 Karayolu Makas Kavşağında yaşanan kazada ise yine dikkatsizlik ön plana çıkarken, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet kontrolden çıkarak refüje çarpıp yola devriliyor. Eski Sanayi Kavşağında yaşanan ve hafif ticari araçla otomobilin çarpıştığı kazada yine dikkatsizlik sebep olarak ortaya çıkıyor.

Fatih Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarında yaşanan kazada da motosiklet ile otomobilin çarpışması yansıdı Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameralarına. Motosiklet sürücüsünün yaralandığı kazada otomobilin motosikleti fark etmesi ve kaçmaya çalışması da görünüyor. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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