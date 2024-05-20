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Aksaray'da trafik jandarması dronlarla denetim yapıyor

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Aksaray'da trafik jandarması ekipleri, trafik kazalarını önlemek ve kural ihlali yapan sürücüleri tespit etmek amacıyla dronlarla havadan denetim yapıyor.

Aksaray'da trafik jandarması ekipleri kazaların en aza indirilebilmesi amacıyla çeşitli çalışmalar yaparken, kara yolları ve köy yollarında trafiği dron ile havadan denetliyor.

Meydana gelen trafik kazalarının önüne geçilebilmesi, en aza indirilmesi ve yaşanan can ve mal kayıplarının önlenmesi amacıyla çeşitli çalışmalar yapan İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şubesi ekipleri, trafiği dron ile havadan denetliyor. İlçe, belde ve köy yollarında görev alan trafik jandarması ekipleri, yollarda kural ihlali yapan sürücüleri dron ile metrelerce uzaklıktan takip ederek tespitini yapıyor. Işık ihlali, emniyet kemeri kullanımı, seyir halinde cep telefonu kullanımı, uygunsuz şerit kullanma, hatalı şerit değiştirme, ağır taşıtların uygunsuz şerit kullanımı, araç takip mesafesi, okul ve yaya geçidi önceliği gibi konularda kural ihlali yapan sürücüler havadan dron ile tespit edilirken, uygulama noktasına gelen araçlar burada uyarılarak cezai işlem uygulanıyor.

İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Trafik kazalarının en aza indirilmesi, vatandaşımızın huzur ve güven içerisinde seyahat etmelerini sağlamak amacıyla denetim faaliyetlerimize hassasiyetle devam edilecektir" denildi. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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