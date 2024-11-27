Aksaray'da Trafik Işıklarında Dilencilik Endişeleri Artıyor

Aksaray'da trafik ışıklarında bekleyen araçların camına gelerek para isteyen şahıslar vatandaşı tedirgin ediyor.

Aksaray'da hem karayolları hem de şehir içindeki trafik ışıklarında yaya olarak bekleyen ve kırmızı ışığın yanmasıyla araçların camına gelerek para isteyen şahıslar sürücü ve araçta bulunan yolcuları tedirgin ediyor. Günün her saatinde trafik ışıklarında görünen şahıslar, sürücü veya araçtaki yolculara camı açmaları konusunda ısrarcı olurken, para istemeleri ve hatta vermeyen insanların araçlarına vurmaları vatandaşların tepkisine neden oluyor. Trafiği de tehlikeye düşüren şahıslar gün boyu birçok trafik ışığının altında vatandaşlara rahatsızlık veriyor. Küçük yaşta çocukların da dilendiği Aksaray caddelerinde bu tür insanların çoğaldığına dikkat çeken vatandaşlar, "Gün geçtikçe bu tür şahısların sayısı artıyor. Önceden birkaç trafik ışığında görünüyordu, şimdi E-90 karayolunda bile bu şahıslar var. Sürücü ve yolculara ciddi anlamda sıkıntı oluyorlar. Buna bir önlem alınması gerek" diye konuştu. - AKSARAY