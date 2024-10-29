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Aksaray'da Trafik Ekipleri Uygulamalarını Sürdürüyor

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Aksaray'da trafik ekipleri, kazalarını önlemek ve güvenli bir seyahat sağlamak amacıyla gece uygulamalarını aralıksız sürdürüyor. İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi, sürücüleri ve araçları sorgulayarak olumsuzlukların önüne geçiyor.

Aksaray'da trafik ekipleri uygulamaları aralıksız sürdürüyor

AKSARAY - Aksaray'da trafikte yaşanan olumsuzlukların önüne geçilmesi ve meydana gelebilecek kazaların önlenmesi amacıyla trafik ekipleri özellikle gece uygulamalarını aralıksız sürdürüyor.

Aksaray'da meydana gelebilecek kazaların önlenmesi, sürücü ve yolcuların güvenli bir şekilde seyahat edebilmeleri ve trafik akışının sorunsuz bir şekilde sağlanması amacıyla trafik polislerince yapılan uygulamalar aralıksız devam ediyor. Şehir merkezi başta olmak üzere şehrin yoğun trafiği olan caddelerde görev alan İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri tüm araçları durdurarak hem sürücüleri hem de araçları sorgudan geçiriyor. Sürücülere yönelik ehliyet ruhsat başta olmak üzere alkol kontrolünden araç sorgulanmasına kadar tüm incelemeleri yapan trafik ekipleri hiçbir olumsuzluğa geçit vermiyor. Trafik ekiplerinin yanında görev alan bekçiler ise yolcu konumundaki vatandaşlar ve çevrede bulunan vatandaşlara yönelik kimlik sorgusundan geçiriyor. Yapılan uygulamalar sabah saatlerine kadar belirli aralıklarla hem karayolları hem de şehir içi trafikte sürdürülüyor.

Aksaray'da Trafik Ekipleri Uygulamalarını Sürdürüyor
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YASİN CAN - 3.Sayfa

Aksaray trafik

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