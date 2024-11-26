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Aksaray'da Toplu Taşıma Araçlarına Kış Denetimi

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Aksaray'da kar yağışının ardından polis ekipleri, toplu taşıma araçlarını denetleyerek sürücülere kış şartlarına yönelik uyarılarda bulundu. Yapılan denetimlerde 79 yolcu otobüsü kontrol edildi ve sürücüler ile yolcular buzlanma hakkında bilgilendirildi.

Aksaray'da toplu taşıma araçları denetleniyor

AKSARAY - Aksaray'da kar yağışının ardından şehir merkezinde don olayları ve buzlanmalar meydana gelirken, polis ekipleri toplu taşıma araçlarını kış tedbirleri yönünde uyararak denetim yaptı.

Aksaray'da kar yağışı ve hava sıcaklığının - 10 dereceye kadar düşmesi nedeniyle don olayları ve buzlanmalar meydana gelirken, polis ekipleri toplu taşıma araçlarını durdurarak hem denetledi hem de buzlanma ve kar yağışına yönelik alınması gereken önlemleri anlattı. Şehir merkezinde birçok noktada buzlanmalar oluşurken, trafikteki olumsuzlukların önüne geçmek isteyen İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri denetimlerini sıklaştırdı. Ankara Caddesi başta olmak üzere, Eski Sanayi Caddesi, Turizm Caddesi, Mehmet Altınsoy Caddesi ve Ebulfeyz Elçibey Caddesi'nde toplu taşıma araçlarına yönelik denetim gerçekleştirildi. Denetim noktalarında tek tek durdurulan yolcu otobüslerinde şoförlerin ehliyet sorgulaması yapılırken, SRC ve ehliyet geçerlilik süresi kontrol edildi. Yapılan evrak kontrollerinin ardından ayakta yolcu taşıma, durak harici yolcu bindirme, hız ve buzlanma riski bulunan yollar hakkında uyarılar yapıldı. 79 yolcu otobüsünün durdurulduğu denetimler yaklaşık 2 saat sürdü. 2 saatlik denetimlerde herhangi bir olumsuzlukla karşılaşılmazken, sürücüler kış şartlarına karşı uyarıldı, her sürücüye tek tek kurallar anlatıldı. Sürücüler, denetimlerden dolayı memnuniyetlerini dile getirirken, yolculara iniş ve binişlerinde dikkatli olmalarını ve sefer saatlerindeki yoğunluklara dikkat etmeleri gerektiğini belirtti.

Aksaray'da Toplu Taşıma Araçlarına Kış Denetimi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YASİN CAN - 3.Sayfa
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