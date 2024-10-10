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Aksaray'da Tırın Lastiği Patladı, Sürücü Yaralandı

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Aksaray'da lastiği patlayan tır kontrolden çıkarak refüje düştü. Sürücü yaralanırken, tırın dorsesindeki patatesler yola saçıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüye müdahalede bulundu.

Aksaray'da lastiği patlayan tır kontrolden çıkarak refüje düşerken, sürücü yaralandı. Tırda yüklü patatesler ise yola saçıldı.

Kaza, Aksaray - Konya Kara yolunun 23. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.G. (50) yönetimindeki 40 EE 790 plakalı patates yüklü tır, Konya istikamete seyredenken lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkarak refüje düştü. Refüjdeki demir bariyerlere çarpan tır güçlükle durabilirken çarpmanın etkisiyle tırın dorsesindeki patatesler yola saçıldı. Kazayı gören çevredeki sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler yaralı sürücüye olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırdı. Burada tedavi altına alınan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kara yolundaki trafik jandarma ekipleri tarafından kontrollü şekilde verildi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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