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Aksaray'da Tırın Kontrolden Çıkması Sonucu Sürücü Yaralandı

Aksaray'da Tırın Kontrolden Çıkması Sonucu Sürücü Yaralandı
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Aksaray'da sabah saatlerinde kontrolden çıkarak refüje devrilen tırın sürücüsü yaralandı. Olay yerine intikal eden sağlık ekipleri, yaralı sürücüye ilk müdahaleyi yaparak hastaneye kaldırdı.

Aksaray'da kontrolden çıkarak refüje devrilen tırın sürücüsü yaralandı.

Kaza, saat 07.00 sıralarında Aksaray Ankara Kara yolu Altınkaya köyü mevkiinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Aksaray'dan Ankara istikametine seyreden M.K.A. (24) idaresindeki 63 AGG 614 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak refüje devrildi. Tır sürücüsünün yaralandığı kazayı gören diğer araç sürücüleri durum hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı tır sürücüsüne ilk müdahaleyi olay yerine yaptıktan sonra ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırdı. Burada tedavi altına alınan yaralı sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenirken, kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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