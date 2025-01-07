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Aksaray'da Tırın Dorse Lastiğinde Yangın Çıktı

Aksaray'da Tırın Dorse Lastiğinde Yangın Çıktı
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Aksaray'da, balata sürtmesi nedeniyle tırın dorse lastiğinde yangın çıkarken, itfaiye ekipleri hızlı müdahale ile yangını söndürdü. Sürücü ve çevredeki diğer araç sahipleri durumu hemen yetkililere bildirdi.

Aksaray'da, ısınan balata nedeniyle tırın dorse lastiğinde çıkan yangın paniğe neden olurken, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, Aksaray - Adana Kara yolu üzeri Organize Sanayi Bölgesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Adana'dan Aksaray istikametine seyreden 06 JVA 39 plakalı tırın 06 DN 817 plakalı dorsesinin lastiğinde balata sürtmesi nedeniyle yangın çıktı. Dumanları fark eden sürücüsü tırı hemen yolun sağ şeridine çekerken, yoldan geçen diğer sürücüler tarafından 112 Acil Çağrı Merkezine haber verildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri karayolunda güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri lastikdeki yangına müdahale etti. Yanan lastik kısa sürede söndürülürken itfaiye ekipleri tırın sanayiye kadar gidebilmesi için bir süre soğutma çalışması yaptı. Yapılan çalışmaların ardından tır, sürücüsü tarafından tamir için sanayiye götürüldü. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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