Aksaray'da Tıra Çarpan Otomobilin Sürücüsü Ağır Yaralandı

Aksaray'da Tıra Çarpan Otomobilin Sürücüsü Ağır Yaralandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aksaray-Ankara kara yolunda meydana gelen kazada, tıra çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Tır sürücüsü gözaltına alındı, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Aksaray'da tıra çarpan otomobilin sürücü ağır yaralandı.

Kaza, Aksaray- Ankara Kara yolu Nevşehir Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara'dan Hatay'a alçı götüren B.Y. (31) idaresindeki 71 BB 155 plakalı tır, kavşaktan ambulansın geçmesi için frene bastı. Bu sırada arkadan gelen sürücüsü henüz belirlenemeyen 06 NL 017 plakalı otomobil tıra çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilin büyük kısmı tırın altına girdi. Araçta sıkışan yaralı sürücü ihbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerince bulunduğu yerden çıkartılarak ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralı sürücünün durumunun ağır olduğu öğrenirken, tır sürücüsü polis ekiplerince gözaltına alındı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Polis atamasında yeni dönem! Bakan Yerlikaya detayları anlattı

Polis atamasında yeni dönem! Bakan Yerlikaya detayları anlattı
Erzincan tulum peyniri AB'den coğrafi işaret tescili aldı

Anadolu lezzeti Avrupa'ya damga vurdu! Özel korumaya alındı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
10 senedir İzmir'e gidip gelen kadının isyanı: Nedenini bir türlü çözemedim

10 senedir İzmir'e gidip gelen kadın çektiği video ile isyan etti
Murat Övüç'ün yıllar önce boşandığı eski eşi ilk kez düğün töreninde görüntülendi

Yıllar önce boşandığı eski eşi ilk kez düğünde ortaya çıktı
Sevcan hemşirenin öldürüldüğü olayın detayları! Her şey 25 saniyede olmuş

Sevcan'ın katledildiği olayda şok detaylar! Her şey 25 saniyede olmuş
Jennifer Lopez biletleri satışa çıktı! Avantajlı biletler yok sattı

İstanbul'da Jennifer Lopez fırtınası! Sadece yedi dakika sürdü
6 ayda 20 kilo veren Işın Karaca, sahnede tanınmayacak kadar değişti

6 ayda 20 kilo verdi, tanınmayacak kadar değişti! Sahnede dans etti
Eşi Brigitte, Macron'u kameraların önünde tokatladı

Dünyanın gözü önünde 25 yaş büyük eşinden tokat yedi
Türkiye'de eğitim veren üniversite 8 asırlık geleneği yaşatıyor

Görüntü Türkiye'deki bir üniversiteden! 8 asırlık gelenek yaşatılıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.