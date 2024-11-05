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Aksaray'da Tır ve Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı

Aksaray'da Tır ve Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı
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Aksaray-Konya karayolu üzerindeki Bozcamahmut köyü yakınlarında tır ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara müdahale etti.

Aksaray'da otomobil ile tırın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Aksaray- Konya karayolu Bozcamahmut köyü yakınlarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Konya'dan Aksaray istikametine seyreden Ö.T. (40) yönetimindeki 68 LC 401 plakalı tır ile Bozcamahmut köyü kavşağından çıkan Y.M.K. (23) idaresindeki 34 FZR 040 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada her 2 sürücüde yaralanırken yoldan geçen diğer araç sürücüleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından ambulansa taşınan yaralılar, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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