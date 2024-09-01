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Aksaray'da Tır Şarampole Devrildi, Sürücü Yaralandı

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Aksaray-Nevşehir karayolunda meydana gelen kazada bir tır şarampole devrildi ve sürücü yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler hemen yardım çağrısında bulundu. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumu iyi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Aksaray'da kontrolden çıkarak şarampole devrilen tır hurdaya dönerken, kazada sürücü yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Aksaray- Nevşehir karayolun 20. kilometresinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Nevşehir'den Aksaray istikametine seyreden M.K. (42) idaresindeki 42 GV 928 plakalı tır, Ağzıkarahan köyü civarına geldiğinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Yan yatan tır hurdaya dönerken sürücüsü de yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısas ürede olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri yaralıyı Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırdı. Burada tedavi altına alınan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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