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Aksaray'da Tır Park Sorunu Trafiği Tehdit Ediyor

Aksaray'da Tır Park Sorunu Trafiği Tehdit Ediyor
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Aksaray'da yasak olmasına rağmen sokaklara park edilen tır ve kamyonlar, hem trafiği tehlikeye atıyor hem de vatandaşların tepkisine yol açıyor. Görüş mesafesini engelleyen ağır vasıtalar kazalara davetiye çıkarıyor.

Aksaray'da tır parkı yerine yasak olmasına rağmen sokaklara park edilen tır ve kamyonlar trafiği tehlikeye düşürürken, neredeyse yolları kapatan ağır vasıtalar kazaya davetiye çıkarıyor.

Aksaray sokaklarında yasak olmasına rağmen şehir içine park edilen tır ve kamyonlar sürücü ve mahalle sakinlerinin tepkisine neden oluyor. Şehir içine park edilmeleri yasak olmasına rağmen sürücüleri tarafından gelişi güzel park edilen tır ve kamyonlar hem görüş mesafesini engelliyor, hem de neredeyse uzunluğu ve genişliğiyle yolları kapatıyor. Hemen her gün yapılan şikayetlere rağmen hatalı parklanmaların devam etmesi vatandaşların da tepkisine neden oluyor. Kimisi karşılıklı, kimisi peş peşe park edilen tır ve kamyonlar bazı sokaklarda neredeyse yol kapatmaya kadar trafiğe engel olurken, görüş mesafesini kısıtlayan ve kör nokta oluşturan tır ve kamyonlar muhtemel bir kazaya da davetiye çıkarıyor. Vatandaşlar uzun süredir yaşanan bu soruna bir çözüm bulunmadığını belirterek yetkililerin konuya ilişkin çalışma yapmasını talep ediyor. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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