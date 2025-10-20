Aksaray'da Tır, Köpeğe Çarpmamak İçin Refüje Devrildi

Aksaray'da sürücüsünün köpeğe çarpmamak için manevra yaptığı pancar yüklü tır refüje devrildi. Pancarların döküldüğü yol ulaşıma kapanırken, kazaya sebep olan köpeğin ise olay yerinden ayrılmadığı görüldü.

Kaza, Aksaray- Adana karayolunda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Konya'nın Karapınar ilçesinden 42 L 7695 plakalı tırına yüklediği pancarlarla Amasya'ya gitmek üzere yola çıkan Gökhan Çorakçı (41), Aksaray'a geldiğinde önüne çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yaptı. Manevra yapan sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederken, kontrolden çıkan tır refüje devrildi. Devrilen tırın dorsesindeki pancarların dökülmesiyle yol trafiğe kapandı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kaza mahalline gelen ekipler yolda güvenlik önlemi aldı. Yaralananın olmadığı kazaya sebep olan köpek ise olay yerinden ayrılmadı.

Kazayı anlatan tır sürücüsü Gökhan Çorakçı, "Köpek denk geldi önüme. Ondan kaçalım derken zaten ben de hapşırıyordum, hiçbir şey hatırlamıyorum. Ondan sonra refüje girmişim, yatmış araba" dedi. - AKSARAY