Haberler

Aksaray'da Tır, Köpeğe Çarpmamak İçin Refüje Devrildi

Aksaray'da Tır, Köpeğe Çarpmamak İçin Refüje Devrildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aksaray-Adana karayolunda pancar yüklü tır, önüne çıkan bir köpeğe çarpmamak için yaptığı manevra sonucu devrildi. Kazada yaralanan olmadı, köpek ise olay yerinden uzaklaşmadı.

Aksaray'da sürücüsünün köpeğe çarpmamak için manevra yaptığı pancar yüklü tır refüje devrildi. Pancarların döküldüğü yol ulaşıma kapanırken, kazaya sebep olan köpeğin ise olay yerinden ayrılmadığı görüldü.

Kaza, Aksaray- Adana karayolunda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Konya'nın Karapınar ilçesinden 42 L 7695 plakalı tırına yüklediği pancarlarla Amasya'ya gitmek üzere yola çıkan Gökhan Çorakçı (41), Aksaray'a geldiğinde önüne çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yaptı. Manevra yapan sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederken, kontrolden çıkan tır refüje devrildi. Devrilen tırın dorsesindeki pancarların dökülmesiyle yol trafiğe kapandı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kaza mahalline gelen ekipler yolda güvenlik önlemi aldı. Yaralananın olmadığı kazaya sebep olan köpek ise olay yerinden ayrılmadı.

Kazayı anlatan tır sürücüsü Gökhan Çorakçı, "Köpek denk geldi önüme. Ondan kaçalım derken zaten ben de hapşırıyordum, hiçbir şey hatırlamıyorum. Ondan sonra refüje girmişim, yatmış araba" dedi. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Trump: Çin bizimle anlaşmazsa, yüzde 150 ek gümrük vergisi ödemek zorunda kalacak

Trump'tan piyasaları yerle bir edecek tehdit: Yüzde 150'ye çıkarırım
'Türk bayrağı' İsrail'in uykularını kaçırdı: Erdoğan'ın ordusu zaten Gazze'de

İsrail'in uykularını kaçıran görüntü! Atılan bir manşet bomba
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
50 bin euroya aldılar! Süper Lig'in profilsiz yıldızı

50 bin euroya aldılar! Süper Lig'in profilsiz yıldızı
Yardım olsun diye tüm ürünleri alacaktı, fiyatını öğrenince vazgeçti

Yardım olsun diye tüm ürünleri alacaktı, fiyatını öğrenince vazgeçti
Devlet hastanesinde skandal: Engelli hastaya 'Yobaz' dedi, oğluna kalem fırlattı

Devlet hastanesinde skandal: Doktor hakkında soruşturma başlatıldı
Beşiktaş'tan bomba Cengiz Ünder kararı

Beşiktaş'tan bomba Cengiz kararı
50 bin euroya aldılar! Süper Lig'in profilsiz yıldızı

50 bin euroya aldılar! Süper Lig'in profilsiz yıldızı
Fiyatı 300 TL'den 70 TL'ye düşünce çiğ çiğ yedi

Fiyatı 300 TL'den 70 TL'ye düşünce çiğ çiğ yedi
Arkadaşının evinde kalan genç kız, sabahında duyduğu sözlerle yıkıldı

Arkadaşının evinde kalan genç kız, sabahında duyduğu sözlerle yıkıldı
Kurtlar Vadisi'nin 'Baba Memduh'u Namık Kemal Yiğittürk hayatını kaybetti

Kurtlar Vadisi'nin efsane ismi hayatını kaybetti
Louvre Müzesi'nde mücevher soygunu! Değerlerine paha biçilemiyor

Dünyaca ünlü müzede dev soygun! Çaldıkları öyle böyle değil
İşte çarşaf giyerek sokaklarda dolaşan erkeğin ifadesi

İşte çarşaflı erkeğin ifadesi! Neden sorusuna verdiği yanıt ilginç
Ekrem İmamoğlu'nun diploma davası 8 Aralık'a ertelendi

İmamoğlu'nun olaylı diploma davasında ara karar açıklandı
KKTC'nin yeni lideri Tufan Erhürman'a Güney Kıbrıs'tan sürpriz teklif

KKTC'nin yeni liderine Güney Kıbrıs'tan sürpriz teklif
TBMM'deki torba teklife eklenecek! 1 milyon 491 bin kişinin borcu siliniyor

Hükümet düğmeye bastı! Yüz binlerce vatandaşın borcu siliniyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.