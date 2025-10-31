Aksaray'da Tır Kazasında Sürücü Hayatını Kaybetti

Aksaray'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır şarampole düşerken, düşmenin etkisiyle sürücü kum altında kalan kabin içinde hayatını kaybetti.

Kaza, Aksaray - Adana Kara yolunun 30. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hatay'dan Gebze'ye inşaat kumu götüren Furkan Altınsoy (24) idaresindeki 31 APL 971 tır Aksaray'a 30 kilometre kala sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole düştü. Kazada tırın düşmesiyle dorsede yüklü olan inşaat kumu kabinin üzerine yığılırken, tır sürücüsü kabinin kumlar altında kalması sonucu hayatını kaybetti. Kazayı gören diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma, sağlık, Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ve İl Afet Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri kaza mahallinde güvenlik önlemleri alırken, UMKE, AFAD ve sağlık ekipleri kum altında kalan kabinin içindeki sürücüye ulaşmak için çalışma başlattı. Ekipler kısa sürede kabine ulaşırken, sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ve jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlatırken, sürücünün cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca tahkikat başlatıldı. - AKSARAY