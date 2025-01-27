Üye Girişi
Haberler
Halit Ergül'ün vukuatları bitmiyor! Gazelle'in arazisini 13 kat büyütmüş

78 kişiye mezar olan otelin sahibiyle ilgili bir büyük skandal daha
78 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciasının nedeni ortaya çıktı

78 kişinin hayatını kaybettiği facianın nedeni kahretti
Satılmış Büyükcanayakın'ın ismini veren İmamoğlu'na jet soruşturma

İmamoğlu'na kürsüden iner inmez jet soruşturma
Ben Gvir'i rahatsız eden görüntü: Savaşa geri dönüp hepsini yok etmeliyiz

Görüntü resmen çıldırttı! Yürüyüşe geçen on binler için skandal çağrı

Aksaray'da Tır Kazası: Sürücü Yaralandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aksaray - Konya Kara yolu üzerinde seyir halindeki tır, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

Aksaray'da kontrolden çıkan tırın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Aksaray - Konya Kara yolu Sultanhanı ilçesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aksaray'dan Konya istikametine seyir halinde olan M.A. (22) idaresindeki 42 FT 465 plakalı Man marka tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıkarak devrildi. Kazada sürücü M.A. yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine jandarma, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı sürücü sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralı sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken jandarma ekipleri olay yerinde güvenlik önlemleri alarak trafiğin akışını kontrollü şekilde sağladı. Yan yatan tır ise vinç ve kurtarıcı marifetiyle kaldırıldı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

İsmail Kartal'dan İran'ı ayağa kaldıran hareket
img

Bu kart durduk yere para kesiyor
img

Avrupa'da zirveye oturdu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'Yeni Yol ittifakına yeni partiler katılacak' | Mahmut Arıkan

"Yeni Yol ittifakına yeni partiler katılacak" | Mahmut Arıkan
Erkek tarafının isteği yüzünden düğünde ortalık savaş alanına döndü

Erkek tarafının isteği, düğünü savaş alanına çevirdi
Mikrofon uzatılan çobanın gerçek mesleği duyanları kahretti

Mikrofon uzatılan çobanın gerçek mesleği duyanları kahretti
41 yıl önce söylediği türkü Türkiye'nin dilinde! Küçük kızın son hali

41 yıl önce söylediği türkü şimdi Türkiye'nin dilinde
Dilan Polat'ın başı yine derde girdi: Nasıl ödeyeceğimi bilmiyorum

Dilan Polat'ın başı yine derde girdi! Gözyaşlarına boğuldu
Bu kart durduk yere para kesiyor

Bu kart durduk yere para kesiyor

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.