Aksaray'da Tır ile Otomobil Çarpıştı: 3 Yaralı

Aksaray'da tır ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, tırın önünde metrelerce sürüklenen otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Kaza, Aksaray- Ankara karayolu Nevşehir Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Konya istikametinden Ankara istikametine seyreden Ömer T. (54) idaresindeki 42 AEL 168 plakalı tır, Aksaray'dan Ortaköy ilçesine seyreden Hasan B. (51) yönetimindeki 68 FL 950 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle tırın önünde kalan otomobil metrelerce sürüklendi. Kaza sonucu otomobilde yolcu olarak bulunan Haşim B. (56), Kevser B. (45) ve Meliha B. (53) yaralandı. Kazayı gören yoldaki diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi gerçekleştirilen yaralılar, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayı anlatan otomobil sürücüsü Hasan B., "Biz Aksaray istikametinden Ortaköy'e doğru gidiyorduk. Normal seyir halindeydik, birden kamyon gelip bize arka tekerden çarptı. Çarpınca bizi önüne aldı. Kaza olduktan sonra arkadaşların ifadesine göre tırcının kulağında kulaklık olduğunu, tırcının ifadesine göre de, kör noktadan görmediğini söyledi. Bizi önüne alıp yaklaşık 50 veya 100 metreye yakın sürükledi. Şükür can kaybı yok, gelen mala gelsin Allah korudu" diye konuştu.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AKSARAY