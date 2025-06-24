Aksaray'da Tır ile Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı

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Aksaray'da tır ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında araçta sıkışan 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, sağlık durumları iyi.

Aksaray'da tırla otomobil çarpıştı: 2 yaralı

AKSARAY - Aksaray'da tır ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında araçta sıkışan 2 kişi yaralandı.

Kaza, Aksaray - Adana kara yolu üniversite kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet A. idaresindeki 34 BHV 575 plakalı tır ile Remzi A. yönetimindeki 68 FB 741 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobilin bir kısmı tırın altına girerken, araçta bulunan 2 kişi sıkıştı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sıkışan yaralılar itfaiyenin müdahalesiyle sıkıştıkları yerden çıkartılırken, sağlık ekipleri tarafından sedyeye alınarak ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FURKAN KARATAY - 3.Sayfa
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