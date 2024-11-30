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Aksaray'da Tır ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 2 Yaralı

Aksaray'da Tır ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 2 Yaralı
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Aksaray-Ankara Karayolu'nda tır ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Yaralılara yerinde müdahale edilirken, kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı.

Aksaray'da tır ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza dün gece 21.00 sıralarında Aksaray- Ankara Karayolu TOKİ Yol kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara'dan Aksaray istikametine seyreden E.G. yönetimindeki 31 P 0391 plakalı Mercedes marka tır, TOKİ yol kavşağında E.B. yönetimindeki 68 AEZ 186 plakalı Ford marka hafif ticari araç ile çarpıştı. Kazada hafif ticari araçta bulunan 2 kişi yaralanırken, yaralılara ilk müdahale olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince ambulans içerisinde yapıldı. Ambulanstaki tedavilerinin ardından hastaneye gitmek istemeyen 2 yaralı ambulans içinden taburcu edilirken kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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