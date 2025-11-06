Haberler

Aksaray'da Tır ile Çarpışan Otomobil Devrildi: 3 Yaralı

Aksaray'da Tır ile Çarpışan Otomobil Devrildi: 3 Yaralı
Güncelleme:
Aksaray - Ankara karayolunda meydana gelen kazada, tır ile çarpışan otomobil devrildi. 3 kişi yaralandı, sağlık durumu iyi.

Aksaray'da tır ile çarpışan otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Kaza, Aksaray - Ankara karayolunun 4. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aksaray'dan Ankara istikametine sol şeritten seyreden Salim Ö. (53) idaresindeki 68 AG 019 plakalı otomobil, aynı istikamete sağ şeritten ilerleyen Erkan A. (53) yönetimindeki 06 VG 283 plakalı tır ile yan yana çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil kontrolden çıkarak önce refüje sonra da karşı şeride geçerek devrildi. Kazada otomobil sürücüsü ile aynı araçta bulunan Üçler K. (49) ve Dede K. (47) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis, yolda güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Yaralılar daha sonra ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - AKSARAY

