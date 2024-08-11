Aksaray'da Tehlikeli Yolculuk: Kamyonetin Kasasında 6 Kişi

Aksaray'da bir kamyonetin kasasında yolculuk yapan 6 kişinin tehlikeli yolculuğu vatandaşın kamerasına yansıdı.

Aksaray'da kamyonetin kasasında yolculuk yapan 6 kişi görenlerin yüreklerini ağza getirdi. Görüntüler Alparslan Türkeş Bulvarında kameralara yansıdı. 68 AAU 194 plakalı kamyonet sürücüsü, kabinleri dolu olan kamyonette 6 kişiyi de kamyonetin kasasına bindirdi. Kamyonet kasasında 6 kişiyle birlikte trafiğe çıkan sürücü Fatih Mahallesinden Alparslan Türkeş Bulvarına çıktı. Buradan Yavuz Sultan Selim Mahallesi istikametine seyreden kamyonetin kasasındaki 6 kişi sürücüyle birlikte hem kendi canlarını hem de trafikte seyreden sürücüleri tehlikeye attı. Canını hiçe sayan 6 kişi kilometrelerce kamyonet kasasında seyrederken, tehlikeli yolculuk bir başka otomobilde yolcu konumundaki vatandaşın telefon kamerasınca kaydedildi. Bir engebede düşmeleri an meselesi olan 6 kişi zaman zaman virajlarda kasaya tutunmakta bile güçlük çekti. Vatandaşların ihbarı üzerine harekete geçen Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Şubesi ekipleri kent güvenliği kameralarından tespit ettiği kamyonet sürücüsüne trafiği tehlikeye düşürmekten bin 400 TL para cezası uyguladı. - AKSARAY