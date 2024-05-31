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Aksaray'da Tehlikeli Yolculuk: Gençler Kamyonetin Kasasında Seyretti

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Aksaray'ın Büyükbölcek Mahallesi'nde, ev eşyalarının üzerinde ve kamyonetin kasasına asılı bir şekilde seyreden 2 genç, canlarını hiçe saydı. Görüntüler kameralara yansıdı.

Aksaray'da biri kamyonetin kasasında yüklü ev eşyalarının üzerinde, diğeri ise kamyonetin kasasına asılı bir şekilde seyreden 2 genç yürekleri ağza getirdi. Gençlerin canlarını hiçe saydığı o görüntüler kameralara yansıdı.

Görüntüler Aksaray'ın Büyükbölcek Mahallesi Büyük Bölcek Caddesi üzerinde yansıdı objektiflere. 68 AAC 597 plakalı kamyonetin kasasına yüklenen ev eşyasının üzerinde ve kasadaki o tehlikeli yolculuk herkesin yüreğini ağza getirdi. Hiçbir güvenlik tedbiri bulunmadan birisi ev eşyalarının üzerinde, diğeri ise kamyonet kasasına asılı bir şekilde seyreden 2 genç canlarını hiçe sayarak kilometrelerce seyretti. O tehlikeli yolculuk gazetecilerin kamerasına yansırken, ev taşıması yapıldığı tahmin edilen tehlikeli seyahat diğer sürücü ve yolcuları da korkuttu. En ufak bir ani fren ya da aracın çukura girmesi sonucu düşmeleri an meselesi olan gençler ve kamyonet sürücüsü kendilerinin görüntülendiği anlayınca aracı sağa çekerek durdu. Polis ekiplerine yapılan ihbarın ardından ise kamyonet plakasına "Trafik güvenliğini ve trafik düzenini bozmak" maddesinden 690 TL para cezası kesildi. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Aksaray Güvenlik Trafik 3.Sayfa Güncel Haberler

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