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Aksaray'da Takla Atan Araçta 2 Yaralı

Aksaray'da Takla Atan Araçta 2 Yaralı
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Aksaray'da sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil takla attı. Kazada 2 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Aksaray'da otomobil takla attı: 2 yaralı

AKSARAY - Aksaray'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetti otomobil kontrolden çıkarak takla atarken kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza gece yarısı Aksaray - Ankara karayolu 15. kilometresinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, Ankara'dan Aksaray istikametine seyreden A.K. idaresindeki 68 ABP 395 plakalı Audi marka otomobil sürücüsünün bir anlık direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak önce refüje çarptı sonra da takla attı. Otomobilin hurdaya döndüğü kazada araç sürücüsü ve yanında yolcu olarak bulunan eşi Ü.K. yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralılar daha sonra ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırdı. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YASİN CAN - 3.Sayfa
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