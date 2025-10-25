Haberler

Aksaray'da Suspansiyonlu Araç Sürücüsüne 19 Bin TL Ceza

Aksaray'da Suspansiyonlu Araç Sürücüsüne 19 Bin TL Ceza
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aksaray'da süspansiyonla modifiye edilmiş aracıyla trafiğe çıkan sürücü, hem araç durumu hem de yüksek ceza ile dikkat çekti. Sürücüye toplamda 19 bin 396 TL para cezası kesildi.

Aksaray'da süspansiyon marifetiyle aracın önünü yere arkasını da havaya kaldırıp trafiğe çıkan sürücü herkesi şaşırttı. Birçok ihbara söz konusu olan araç polis ekiplerince yakalanırken, sürücüye çeşitli maddelerden 19 bin 396 lira kesildi.

Aksaray'da muayenesini yaptırmadığı aracına süspansiyon yaptırıp arkasını havaya, önünü de yere santim kala indiren o sürücü görenleri şaşırttı. 68 EE 567 plakalı aracı o şekilde gören çok sayıda sürücü ve vatandaş 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak ihbarda bulunurken, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri aracın peşine düştü. Bir süre yapılan araştırmanın ardından araç İstiklal Mahallesi Hürriyet Bulvarı üzerinde yakalandı. İlk olarak Harun A. (24) isimli sürücü polis ekiplerince sorgudan geçirilirken, araç üzerinde inceleme yapan trafik ekipleri aracın süspansiyonlu, abart egzozlu, yasal olmayan amfi müzik sistemi, standart dışı plakalı, cam filmli ve muayenesiz olduğunu belirledi. Bunun üzerine sürücüye bagaj amfi müzik sisteminden 993 TL, standart dışı plakadan 3 bin 809 TL, basık air süspansiyondan 993 TL, cam filminden 2 bin 167 TL, abart egzozdan 9 bin 267 TL ve muayenesiz araç kullanmaktan 2 bin 167 TL olmak üzere toplam 19 bin 396 TL idari para cezası kesti. Otomobil sürücüsüne araçtaki eksiklikleri gidermesi için 7 gün süre tanındı. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Pakistan Savunma Bakanı: Anlaşmaz olmazsa Afganistan'la savaş seçeneği var

İstanbul'da zirve sürerken tehdit etti: Anlaşma olmazsa savaşa gireriz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan programa damga vuran sözler: Onlar bu harekete ayak uyduramadılar

Salondakileri coşturan sözler: Onlar bu harekete ayak uyduramadılar
MASAK'tan Cumhuriyet savcılarına yeni yetki

Cumhuriyet savcılarına yeni yetki! O şart aranmadan el koyabilecekler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İşe gitmek için evden çıkan adam neye uğradığını şaşırdı: Abi piyango musun sabah sabah

İşe gitmek için evden çıkan adam neye uğradığını şaşırdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasındaki İstanbul anketi

Erdoğan'ın masasındaki İstanbul anketi! Canlı yayında rakam verdi
Salonda kıyamet koptu! İşte Ali Koç'un Fenerbahçe'ye cebinden verdiği para

Ali Koç'un Fenerbahçe'ye cebinden verdiği paraya bakın
Bomba iddia! Ali Koç köklü kulübü satın alıyor

Geri dönüyor! Köklü kulübü satın alacak
İşe gitmek için evden çıkan adam neye uğradığını şaşırdı: Abi piyango musun sabah sabah

İşe gitmek için evden çıkan adam neye uğradığını şaşırdı
Terör örgütü PKK: Yarın tarihi bir adım atacağız

Erdoğan-DEM görüşmesi öncesi PKK'dan yeni hamle
Hızını alamayan araç koyun sürüsüne daldı

Feci görüntüler! Koyun sürüsüne böyle daldı
Tayfur Bingöl'den Osimhen'e nazire

O nasıl gol öyle! Tayfur Bingöl'den Osimhen'e nazire
Karla karışık yağmur geliyor! Meteoroloji'den 12 kente sarı kodlu uyarı

Tüm yurdu vuracak! Uyarılar peş peşe geldi
Akaryakıta gece yarısı tarihin en büyük zammı! Tabela değişti

Gece yarısı tarihin en büyük zammı! Tabela değişti
Yakınları, 85 yaşındaki kadını hastanede terk etti

Okurken utandık! Günün vicdanları yaralayan haberi Çorum'dan
Ünlü oyuncuların bölüm başına aldığı ücretler dudak uçuklattı

Ünlü oyuncuların bölüm başına aldığı ücretler dudak uçuklattı
3 ilde 105 adrese baskın: Giyinmeye bile vakitleri olmadı

105 adrese eş zamanlı baskın! Giyinmeye bile vakitleri olmadı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.