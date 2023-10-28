Aksaray'da Şüpheli-Polis Kovalamacası: Ehliyetsiz Sürücü Yakalandı

Aksaray'da şüpheli-polis kovalamacası emniyeti alarma geçirdi. Tüm ekiplerin seferber olduğu kovalamacada kaçan sürücü yarım saat süren kovalamaca sonrası yakalanırken, ehliyetsiz olduğu ortaya çıktı.

Olay, Küçük Bölcek Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, rutin yol kontrolü yapan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, şüpheli gördükleri 68 AAN 383 plakalı hafif ticari araç sürücüsüne dur ihtarında bulundu. Duracakmış gibi yavaşlayıp uygulama noktasına giren sürücü aniden gaza basarak uygulama noktasından uzaklaştı. Sürücünün kaçması üzerine polis ekibi araca binerek şüpheli sürücüyü takibe başladı ve tüm ekipler seferber olarak alarma geçti. Kovalamacada yarım saat boyunca ekiplerden kaçan sürücü, Şamlı Mahallesi 3007 Sokak'ta yakalandı. Araç sürücüsü O.K. (25) ve araçta yolcu olarak bulunan 4 kişi olmak üzere 5 kişi gözaltına alındı. Asayiş ekipleri aracı ararken herhangi bir suç unsuruna rastlanmadı. Ardından 5 şüpheli de Genel Bilgi Taraması'ndan (GBT) geçirilirken, sürücünün ehliyetsiz olduğu ve bu nedenle kaçtığı belirlendi. Sürücüye dur ihtarına uymamaktan 951 TL, tehlikeli şerit değiştirmeden 951 TL, ehliyetsiz araç kullanmaktan 8 bin 190 TL ve aracı ehliyetsiz kişiye vermekten de araç sahibine 8 bin 190 TL olmak üzere toplam 18 bin 282 TL ceza kesilirken, araç ise sahibine teslim edildi. - AKSARAY