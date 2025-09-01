Aksaray'da Şüpheli Otomobilde Ruhsatsız Tüfek Ele Geçirildi

Aksaray'da devriye atan polis ekipleri, şüpheli bir otomobili durdurarak bagajında ruhsatı olmayan bir tüfek buldu. Sürücü hakkında inceleme başlatıldı.

Aksaray'da polisin şüphe üzerine durdurduğu otomobilin bagajında ruhsatı ibraz edilemeyen tüfek ele geçirildi.

Olay, Tacin Mahallesi Tacin Caddesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde devriye atan asayiş ekipleri durumundan şüphelendikleri 06 CAF 09 plakalı otomobili durdurdu. Sürücü ehliyet ve ruhsat kontrolünden geçirilirken, sürücü ve yolcu ayrıca genel bilgi taramasından (GBT) geçirildi. Şahıslar üzerinde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmazken, araçta yapılan aramada bagaj kısmında 1 adet tüfek bulundu. Ruhsatını soran polis ekiplerine ruhsatı ibraz edemeyen şahsın tüfeğine geçici süreyle el konulurken, tüfek incelenmek üzere polis merkezine götürüldü. Şahıs hakkında da inceleme başlatıldı. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
