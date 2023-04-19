Aksaray'da sulama kanalına düşen çocuk aranıyor

AKSARAY - Aksaray'da oyun oynarken sulama kanalına düşen 11 yaşında Afgan uyruklu çocuk kayıplara karışırken arama çalışmaları halen sürüyor.

Olay, Zafer Mahallesinden geçen tarımsal sulama kanalında saat 17.00 sıralarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, arkadaşlarıyla kanal kenarında oyun oynayan Afgan uyruklu 11 yaşındaki Zehra Özbek iddiaya göre aniden dengesini kaybederek sulama kanalına düştü. Tarımsal sulama için açık olan ve neredeyse ağzına kadar dolu olan kanala düşen çocuk kayıplara karışırken çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, İl Afet Acil Durum (AFAD), polis ve 112 Acil Yardım ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler kayıplara karışan kız çocuğunu ararken çocuktan halen bir haber alınamadı. Ekiplerin arama çalışmaları halen sürüyor.