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Aksaray'da Sokakta Bıçaklanan Kadın Ağır Yaralandı

Aksaray'da Sokakta Bıçaklanan Kadın Ağır Yaralandı
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Aksaray'ın Paşacık Mahallesi'nde 22 yaşındaki A.Ş.Ş., yolda karşılaştığı G.G. isimli erkekle tartıştıktan sonra bıçaklı saldırıya uğradı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı kadını hastaneye kaldırdı. Şüpheli kaçarken, polis tarafından aranıyor.

Aksaray'da sokak ortasında bir şahıs tarafından bıçaklanan kadın ağır yaralandı.

Olay, Paşacık Mahallesi 1616. Sokak'ta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, evine giden A.Ş.Ş. (22) isimli kadın, yolda karşılaştığı G.G. isimli erkekle bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Şahıs, belinde taşıdığı bıçağı çıkartarak sokak ortasında kadını birçok yerinden bıçakladı. Kanlar içinde bir apartmanın önüne kadar giden genç kadın, bir araçtakilerden yardım isterken yere yığıldı. Şahıs elindeki bıçağı atarak kaçarken, mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine gelen polis şüphelinin peşine düşerken, sağlık ekipleri ağır yaralanan kadını ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Olay Yeri İnceleme Şubesi ekipleri olay yerinde parmak izi ve delil çalışması yaptı.

Kadının hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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