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Aksaray'da Sokak Ortasında Bıçaklanan Kadın Ağır Yaralandı

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Aksaray'da bir kadın, karşılaştığı bir erkekle tartışma sonrasında bıçaklanarak ağır yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı kadına müdahale ederken, polis şüphelinin peşine düştü.

Aksaray'da sokak ortasında bıçaklanan kadın ağır yaralandı

AKSARAY - Aksaray'da bir kadın bir erkek tarafından sokak ortasında bıçaklanarak ağır yaralandı.

Olay, Paşacık Mahallesi 1616 Sokakta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Makas istikametinden ikamet ettiği eve giden A.Ş.Ş. isimli kadın, yolda karşılaştığı G.G. isimli bir erkekle bilinmeyen bir nedenden tartıştı. Tartışmada G.G. isimli şahıs belinde taşıdığı bıçağı çıkartarak sokak ortasında kadını birçok yerinden bıçakladı. Kanlar içinde bir apartmanın önüne giden kadın burada bulunan bir araca binmeye çalışarak yardım isterken, kan kaybına dayanamayan kadın kanlar içinde yere yığıldı. Olayı gerçekleştiren şahıs bıçağı atarak olay yerinden kaçarken, tartışmayı gören mahalle sakinleri durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis olay güvenlik önlemleri alarak şüphelinin peşine düşerken, sağlık ekipleri de ağır yaralanan kadına ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Sedyeyle ambulansa alınan yaralı kadın ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırılırken, hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Olay Yeri İnceleme Şubesi ekiplerinin parmak izi ve delil çalışması yaptığı olayla ilgili Asayiş Şubesi ekipleri de şüphelinin peşine düştü. Olayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca tahkikat başlatıldı.

Aksaray'da Sokak Ortasında Bıçaklanan Kadın Ağır Yaralandı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YASİN CAN - 3.Sayfa
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