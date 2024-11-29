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Aksaray'da Şok Uygulama: Polis Ekipleri Denetimlerine Devam Ediyor

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Aksaray'da asayiş ekipleri, şehrin farklı noktalarında eş zamanlı şok uygulama gerçekleştirerek araç ve şahısları didik didik aradı. Uygulama, halkın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla yapıldı.

Aksaray polisinden şok uygulama

Şehrin farklı noktalarında şok uygulama yapan asayiş ekipleri araç ve şahısları didik didik aradı

AKSARAY - Aksaray'da şehrin farklı noktalarında eş zamanlı olarak şok uygulama yapan asayiş ekipleri, araç ve şahısları didik didik arayarak sorgudan geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, halkın huzur ve güvenliğinin sağlanması, meydana gelebilecek olayların önüne geçilmesi amacıyla çeşitli çalışmalar yapan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, gece yarısı Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde şok uygulama yaptı. Şehrin farklı noktalarında eş zamanlı olarak yapılan şok uygulamaya asayiş ekipleriyle birlikte mahalle ve çarşı bekçileri de katıldı. Polis ekiplerince durdurulan araçlar didik didik aranırken, sürücü ve araçtaki yolcularda üst aramasından geçirildi. Sürücü ve yolcuların bir bir Genel Bilgi Taramasından geçirildiği uygulamada soğuk hava şartlarına rağmen ekipler gece boyunca denetimlerini sürdürdü. Kusurlu görülen araçlara cezai işlem uygulanırken, denetimin ardından bekçi ve polisler yaya devriye atarak çalışmalarına devam etti.

Aksaray'da Şok Uygulama: Polis Ekipleri Denetimlerine Devam Ediyor
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YASİN CAN - 3.Sayfa
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