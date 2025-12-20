Haberler

Aksaray'da 5 araçlı zincirleme 'sis' kazası: 1 yaralı

Güncelleme:
Aksaray-Konya karayolunda yoğun sis nedeniyle meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Tır, trafik ışığında bekleyen araçlara çarparak 5 aracın karıştığı kaza sonrası tır sürücüsü kayıplara karıştı.

Aksaray'da sisli havada trafik ışığında bekleyen araçlara tırın çarpması sonucu meydana gelen 5 araçlı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Aksaray- Konya karayolunun 7. kilometresi Ticaret Borsası Kavşağında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin 40 metreye kadar düştüğü kara yolunda kavşaktaki trafik ışıklarında zincirleme kaza meydana geldi. Konya'dan Aksaray istikametine seyreden ve sürücüsü belirlenemeyen 38 LG 620 plakalı tırın önündeki otomobile çarpmasıyla yaşanan zincirleme kazaya; R.Ş. idaresindeki 40 AAS 714 plakalı otomobil, A.G. yönetimindeki 68 HV 103 plakalı otomobil, H.K. idaresindeki 34 KHK 441 plakalı otomobil ve Mustafa Sinan U. yönetimindeki 42 HG 649 plakalı araç karıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçların zincirleme şekilde birbirine vurduğu kazada tır sürücüsü aracını bırakarak olay yerinden kaçıp kayıplara karıştı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan G.Ş. isimli kadına ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Bu sırada yaralı kadının eşi R.Ş. ise kazayı görüntülemeye çalışan gazetecilere saldırdı. Gazetecinin yakasını tutan R.Ş. olay yerindeki itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle engellenirken, daha sonra devreye giren polis memurlarınca uzaklaştırıldı. Yaralı G.Ş., ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırılırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazaya karışan sürücülerden Mustafa Sinan U., kırmızı ışıkta beklerken tırın tüm araçlara çarptığını belirterek zincirleme kaza yaşandığını söyledi. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - AKSARAY

