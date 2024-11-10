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Aksaray'da Sinir Krizi Geçiren Genç, Ailesine Bıçak Çekip Odaya Kilitlendi

Aksaray'da Sinir Krizi Geçiren Genç, Ailesine Bıçak Çekip Odaya Kilitlendi
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Aksaray'da 19 yaşındaki A.D., sinir krizi geçirdikten sonra annesine bıçak çekip kendini odasına kilitledi. Olay yerine gelen polis ekipleri, genci ikna edemeyince kapıyı kırarak içeri girdi. 1.5 saat süren müdahalenin ardından genç etkisiz hale getirildi ve hastaneye kaldırıldı.

Aksaray'da sinir krizi geçiren 19 yaşındaki genç, annesine bıçak çektikten sonra kendini bir odaya kilitleyerek eline geçirdiği her şeyi kırıp döktü. Tüm ekipleri alarma geçiren genç, 1.5 saatlik çalışma sonrası odanın kapısı kırılarak etkisiz hale getirildi.

Olay, Taşpazar Mahallesi 860. Sokak'taki bir binanın 7. katında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde eve gelen A.D. (19) sinir krizi geçirip ailesiyle tartışmaya başladı. Tartışma sırasında ailesine bağırıp çağıran genç, annesine bıçak çekip tehditler savurdu. Arkadaşlarının da müdahale ettiği olayda bir türlü sakinleşmeyen A.D., kendini odasına kilitledi. Odada kapı, pencere ve eşyaları kırıp dökmeye başlayan genç, odayı adeta savaş alanına çevirdi. Genç bir türlü sakinleşmeyince ailesi durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri gencin yaşadığı eve girip, kilitli odanın önünde konuşarak genci ikna etmeye çalıştı. Yaklaşık 1.5 saat süren ikna çalışmalarına yanıt vermeyen ve sürekli eşyaları kırıp polisin üzerine fırlatan gencin balkondan atlama ihtimali üzerine olay yerine itfaiye ekipleri çağırıldı. İtfaiye ekipleri gencin bulunduğu balkonun altına atlama ihtimaline karşı şişme yatak açarken, polis ekipleri genci ikna etmeye çalıştı. Bir türlü ikna olmayan ve hem balkondan hem de odadan polislerin üzerine eşyalar fırlatan genç, polis ekiplerinin odanın kapısını kırarak içeri girmesiyle yakalanıp etkisiz hale getirildi. Üst kısmı çıplak olan gence polis ekiplerince kıyafetleri giydirilerek, daha sonra ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Gencin tedavisinin ardından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüleceği öğrenilirken, olayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca tahkikat başlatıldı. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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