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Aksaray'da silahlı gaspçılar operasyonla yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Aksaray'da silahlı gaspçılar operasyonla yakalandı

Aksaray'da bir eve silah zoruyla girerek para, telefon ve kredi kartlarını gasp eden 4 şüpheli polisin operasyonuyla yakalandı.

Aksaray'da bir eve silah zoruyla girerek para, telefon ve kredi kartlarını gasp eden 4 şüpheli polisin operasyonuyla yakalandı. 4 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, geçtiğimiz günlerde Kılıçaslan Mahallesinde bir evde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, 1'i kadın 4 kişi ellerinde silahla bir eve girerek ikametteki para, telefon ve kredi kartlarını gasp ederek kaçtı. Olayın ardından ev sahibi durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarından şüphelileri tespit etti. 1'i kadın 4 şüphelinin Aksaray'ın merkeze bağlı Borucu köyüne kaçtığını belirleyen ekipler, köyde bir eve düzenlediği operasyonla M.Ç. (19), A.G. (20), F.K. (25) ve C.A.A. (18) isimli şahısları suç aleti silahla birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki ifadelerinin ardından mahkemeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili tahkikat sürüyor. - AKSARAY

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Aksaray 3. Sayfa Haberler

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