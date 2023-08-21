Aksaray'da Silahlı Baskında Bir Kişi Öldü, İki Kişi Yaralandı

Aksaray'da kiralık apartman dairesine yapılan silahlı baskında bir kişi öldü, iki kişi yaralandı. Olayın nedeni olarak para meselesi gösterildi. Şüpheliler tutuklandı.

AKSARAY'da dün kiralık apartman dairesine silahlı baskında Rahim Toprak'ı öldürüp, 3 kişiyi de yarayan Hasan Başçeşme (25) ile 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve evden kaçan firari hükümlü İsmail Bodur (35), tutuklandı. Başçeşme'nin, para meselesi yüzünden tartıştığı Bodur'a ateş ettiği sırada Rahim Toprak'ın araya girdiği, göğsüne isabet eden kurşunla öldüğü belirtildi.

Olay, dün saat 11.00 sıralarında Pamucak Mahallesi Bölcek Caddesi'ndeki Terzioğlu Apartmanı'nın 2'nci katında meydana geldi. Rahim Toprak ve İsmail Bodur'un ikamet ettiği kiralık daireye gelen kişi, tabancayla buradaki kişilere ateş etti. Göğsünden vurulan Toprak, hayatını kaybederken, Azra Şengül G. sol bacağından ve Kemal B. de sağ omzundan yaralandı. Yaralılar, çağırılan ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

YARALI HALDE KAÇIP KÖY EVİNDE SAKLANMIŞ

Soruşturma başlatan polis ekipleri, olay sırasında evde bulunan ve bacağından yaralanan İsmail Bodur'un kaçarak Alayhan köyündeki bir evde saklandığını tespit etti. Hakkında 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu için kaçtığı tespit edilen Bodur, yakalanıp, tedavisi yapıldıktan sonra emniyete götürüldü.

KAVGADA ARAYA GİRİNCE İSABET EDEN KURŞUNLA ÖLDÜ

Polis, olayı gerçekleştiren şüphelinin İsmail Bodur ile arasında para meselesi yüzünden husumeti bulunan Hasan Başçeşme olduğunu tespit etti. Başçeşme, Taci Mahallesi'nde saklandığı evde suç aleti tabancayla gözaltına alındı. Hasan Başçeşme'nin, İsmail Bodur ile dün telefonda alacağını istediği için tartıştığı, ardından tabancayla eve gelerek olayı gerçekleştirdiği saptandı. Başçeşme'nin Bodur'a ateş ettiği sırada Rahim Toprak'ın araya girince vurulduğu belirlendi.

Emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen şüpheli Hasan Başçeşme ile 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan İsmail Bodur tutuklandı.