Aksaray'da Sigara İzmariti Yüzünden Çıkan Kavgada 4 Kişi Yaralandı

Sigara izmariti kavgasında 4 kişiyi bıçaklayan baba ve oğul adliyede

AKSARAY - Aksaray'da sigara izmariti meselesi yüzünden çıkan kavgada 4 kişi önce darp edip sonra bıçakla yaralayan baba ve oğul adliyeye sevk edildi.

Olay, dün gece Taşpazar Mahallesi Eski Sanayi Caddesi Piri Mehmet Paşa Çarşısı 1 katında bulunan reklam ajansı bürosunda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, çarşının zemin katında hırdavatçı dükkanı işleten Tahir B. (62), 1. kattan aşağıya sigara izmariti atıldığı gerekçesiyle reklam ajansı işletmecisi Sinan K.'nin ofisine çıkarak bağırdı. Tahir B. ve oğlu Mehmet Ali B. (33), tartıştığı Sinan K., kardeşi Harun K. ve çalışanlar Mehmet K. ile Hidayet K.'yi önce darp etti, sonra ellerindeki bıçaklarla yaraladı. Çarşıdaki diğer esnaflar tarafından 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunulması üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri yaralı 4 kişiye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralılar ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılırken, yaralılardan Sinan K. ve Mehmet K.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olayın ardından kaçan baba ve oğul ise İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin çalışmasıyla kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheli baba ve oğlu Aksaray Adliyesine sevk edildi.