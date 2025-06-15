Aksaray'da Sıcak Hava Balonu Kazası: 1 Ölü, 12 Yaralı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aksaray'da havalanan sıcak hava balonu sert iniş yaptı ve kaza sonucu pilot hayatını kaybetti, 12 yolcu yaralandı. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Aksaray'da balon kazası: 1 ölü, 12 yaralı

Sıcak hava balonunun sert inişi sırasında yaşanan kazada balonun pilotu hattını kaybetti, 12 yolcu yaralandı

AKSARAY - Aksaray'da Ihlara bölgesinden havalanan sıcak hava balonlarından birisi sert iniş yapmak zorunda kalırken, iniş sırasında yaşanan kazada balonun pilotu hayatını kaybetti, 12 yolcu ise yaralandı.

Olay, saat 07.00 sıralarında Karataş köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, saat 05.00 sıralarında Ihlara bölgesinden havalanan sıcak balonlarından birisi Karataş köyü yakınlarında anlık rüzgar değişimi nedeniyle sert iniş yapmak zorunda kaldı. Balonun inişi sırasında kaza yaşandı. Kazada, balon pilotu hayatını kaybetti, 12 yolcu ise yaralandı. Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken yaralılar ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerine inceleme yapmak için Aksaray Cumhuriyet Savcısı geldi, olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Aksaray Valiliği'nden balon kazası açıklaması

Aksaray Valiliği'nden de yaşanan balon kazası ile ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada şöyle denildi: "15.06.2025 tarihi, saat 05.00 sularında, Ihlara bölgesinden havalanan bir sıcak hava balonu, anlık rüzgar değişimi nedeniyle saat 07.00 sularında Karataş köyü yakınlarında sert iniş yapmak zorunda kalmıştır. İniş sırasında yaşanan talihsiz kaza nedeniyle balonun pilotu arkadaşımız maalesef hayatını kaybetmiş, balonda bulunan 12 yolcu ise hafif şekilde yaralanmıştır. Yaralıların tedavileri devam etmektedir. Kaza ile ilgili tahkikat başlatılmıştır."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Jose Mourinho'dan eski yıldızına telefon: Fenerbahçe'ye gel

Mourinho'dan eski yıldızına telefon: Fenerbahçe'ye gel tarih yazalım
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ünlü şarkıcı İran'da mahsur kaldı: Lütfen dualarınızı esirgemeyin

Ünlü şarkıcı yangın yerine dönen İran'da mahsur kaldı
İran'dan okkalı misilleme! İsrail'de 'Sığınaklara gidin' çağrısı yapıldı

İran'dan okkalı misilleme! Halka "Sığınaklara gidin" çağrısı yapıldı
İran temizliğe başladı! MOSSAD ajanları bir bir yakalanıyor

İran temizliğe başladı! MOSSAD ajanları bir bir yakalanıyor
Toplu taşımada taciz skandalı! Kızı yaşındaki kadına yaptıklarına bakın

Toplu taşımada taciz! Kızı yaşındaki kadına yaptıklarına bakın
Kırkpınar'a katılacak 40 başpehlivan belli oldu

Kırkpınar'a katılacak 40 başpehlivan belli oldu
Zafer Algöz'den tatil bölgelerindeki fiyat artışlarına sert tepki

Fahiş fiyatlara karşı sabrı taşan Zafer Algöz'ün tatil isyanı
Leipzig, Ajax, Feyenoord ve Roma'dan sonra Romulo'ya dev bir talip daha

Sporting Gyökeres'in yerini Süper Lig'in yıldızıyla dolduruyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.