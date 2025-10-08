Aksaray'da Seyir Halindeki Otomobil Yangını, Can Kaybı Yok

Aksaray'da seyir halindeyken yanmaya başlayan otomobil alevler içinde kaldı. Yangın önce vatandaşların yangın tüpüyle, sonra da itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Olay, Ereğli Kapı Mahallesi 1427. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 68 ADG 044 plakalı otomobilin sürücüsü Kürşat S., aracını çalıştırıp hareket ettiği sırada motordan gelen bir patlama sesi duydu. Aracını durdurarak kontrol eden sürücü, kaputu açtığında motor kısmından duman ve alevlerin yükseldiğini fark etti. Çevredeki vatandaşlar yangın tüpüyle alevlere müdahale ederken, buna rağmen alevler kısa sürede aracın ön kısmını sardı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Adrese gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına alarak söndürdü. Yangında otomobil büyük oranda zarar görürken, can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.

Polis ekipleri güvenlik önlemi alırken, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. - AKSARAY