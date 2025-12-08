Haberler

Seyir halindeki otomobilin motor kısmından alevler yükseldi

Seyir halindeki otomobilin motor kısmından alevler yükseldi
Güncelleme:
Aksaray'da Selçuk Bulvarı'nda seyir halindeyken motor kısmından duman çıkan otomobil, itfaiye ekipleri tarafından söndürülmesine rağmen kullanılamaz hale geldi. Olayda sürücü hemen aracı durdurup yardım çağırdı.

Aksaray'da seyir halindeyken dumanlar çıkan otomobilin motor kısmı alev alev yandı.

Yangın, Selçuk Bulvarı'nda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 68 AV 216 plakalı aracıyla iş yerine giden Murat V., Selçuk Bulvarı'na geldiğinde aracın motor kısmından dumanlar çıkmaya başladı. Dumanları fark eden sürücü aracı hemen sağa çekip durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Adrese gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için aracın kaputunu açınca motor kısmından alevler yükseldi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından köpük sıkılarak söndürülürken, araç kullanılamaz hale geldi.

İtfaiye ekipleri yangının çıkış nedeni hakkında inceleme başlattı. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
