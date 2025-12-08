Seyir halindeki otomobilin motor kısmından alevler yükseldi

Aksaray'da seyir halindeyken dumanlar çıkan otomobilin motor kısmı alev alev yandı.

Yangın, Selçuk Bulvarı'nda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 68 AV 216 plakalı aracıyla iş yerine giden Murat V., Selçuk Bulvarı'na geldiğinde aracın motor kısmından dumanlar çıkmaya başladı. Dumanları fark eden sürücü aracı hemen sağa çekip durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Adrese gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için aracın kaputunu açınca motor kısmından alevler yükseldi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından köpük sıkılarak söndürülürken, araç kullanılamaz hale geldi.

İtfaiye ekipleri yangının çıkış nedeni hakkında inceleme başlattı. - AKSARAY