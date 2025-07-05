Aksaray'da Seyir Halindeki Otomobil Alev Aldı

Aksaray'da Seyir Halindeki Otomobil Alev Aldı
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Aksaray'ın Hasas Mahallesi'nde seyir halindeyken motor kısmından alev alan bir otomobil, kullanılmaz hale geldi. Sürücü, aracı yol kenarına çekerek kendini dışarı attı ve olay 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi.

Aksaray'da seyir halindeki bir otomobil motor bölümünden alev aldı. Alev alev yanan araç kullanılamaz hale geldi.

Olay, Hasas Mahallesi 6646. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.Y. isimli kişiye ait olan ve E.Y.'nin kullandığı 68 AET 308 plakalı otomobil, seyir halindeyken motor bölümünden alev aldı. Alevleri fark eden sürücü E.Y. aracı yol kenarına çekerek araçtan atladı. Çevredeki vatandaşlar olayı 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri olaya hızla müdahale ederek söndürdü. Yangında yaralanan olmazken, araç kullanılamaz hale geldi. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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